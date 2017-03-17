Şanlıurfa’da beton mikseri devrildi, sürücü yaralandı

ŞANLIURFA’da, virajda savrulup devrilen beton mikserinin sürücüsü 46 yaşındaki Abdurrahman Alev, araçta sıkışıp yaralandı. Alev, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla çıkarılarak hastaneye götürüldü.

Kaza, sabah saatlerinde Şanlıurfa-Diyarbakır karayolunun 15’inci kilometresinde meydana geldi. Abdurahman Alev yönetimindeki 63 B 7347 plakalı beton mikseri, otoyol kavşağında virajı alamayınca bariyerlere çarparak devrildi. Kazada, sürücü Alev, devrilen mikserde sıkışarak yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sevk edilen itfaiye ve sağlık ekipleri, Alev'i bir saatlik çalışma sonrası sıkıştığı yerden çıkardı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı ve hayati tehlikesini bulunduğunu saptadığı sürücü, ambulansla tedavi için Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gönderildi.

DHA