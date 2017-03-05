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Şanlıurfa Haberi: Şanlıurfa’da, düğünde 'halay başı' kavgası: 6 yaralı

Şanlıurfa’da, düğünde 'halay başı' kavgası: 6 yaralı
14:215 Mart 2017
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Şanlıurfa’da, düğünde 'halay başı' kavgası: 6 yaralı
Şanlıurfa’da, düğünde 'halay başı' kavgası: 6 yaralı

ŞANLIURFA’da, bir düğüne katılan davetliler arasında, 'halay başı' olma nedeniyle çıkan taşlı- sopalı kavgada 6 kişi yaralandı.
Olay, öğle saatlerinde Kısas Mahallesi’nde meydana geldi. Meydandaki düğüne katılan davetliler arasında iki grup arasında halayın başı olma nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, iki grubun yakınlarının da dahil olmasıyla taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. İhbar üzerine gelen jandarmanın müdahalesiyle sonlandırılan kavgada, hafif yaralanan 6 kişi tedavi için hastanelere götürüldü. Kavgaya karışanları tespit etmeye çalışan jandarmanın soruşturması sürüyor.

DHA

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