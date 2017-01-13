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Şanlıurfa Haberi: Şanlıurfa'da FETÖ/PDY operasyonunda 9 akademisyene gözaltı

Şanlıurfa'da FETÖ/PDY operasyonunda 9 akademisyene gözaltı
11:0913 Ocak 2017
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Şanlıurfa'da FETÖ/PDY operasyonunda 9 akademisyene gözaltı
Şanlıurfa'da FETÖ/PDY operasyonunda 9 akademisyene gözaltı

ŞANLIURFA'da, Fethulahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda Harran Üniversitesi'nde görevli 9 öğretim görevlisi gözaltına alındı.
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/ PDY soruşturması kapsamında Harran Üniversitesi'nde görevli 9 öğretim görevlisi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, haklarında gözaltı kararı çıkarılan akademisyenleri, sabah saatlerinde evlerinde gözaltına aldı. Gözaltına alınan öğretim görevlileri, sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

DHA

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