Şanlıurfa'da, HDP’nin Figen Yüksekdağ'lı afişleri toplatıldı

ŞANLIURFA’da, HDP il teşkilatı tarafından kentin çeşitli yerlerine asılan üzerinde cezaevinde olan ve milletvekilliği düşürülen Figen Yüksekdağ'ın larının yer aldığı afişler, mahkeme kararıyla toplatıldı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP Seçim Koordinasyon Merkezince 16 Nisan’da yapılacak olan referandum oylaması için hazırlanarak kentin çeşitli yerlerine asılan afişlerle ilgili inceleme başlattı. Yapılan incelemede; Türkçe ve Kürtçe hazırlanan afiş ve billboardların için 4’üncü Sulh Ceza Hakimliği tarafından yasaklama ve toplatılma kararı verildi.

Mahkeme kararında afişlerin toplanma gerekçesi, cezaevinde olan ve milletvekilliği düşürülen HDP'li Figen Yüksekdağ Şenoğlu'nun ının paylaşılmasından kaynaklandığı belirtilerek şöyle denildi:

"Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla 16 Nisan 2017 tarihinde yapılacak halk oylaması ile alakalı olarak billboardlar üzerine yapılan kontrollerde muhtelif yerlerde asılı durumda olan ve üzerinde HDP Eş Genel Başkanı ve milletvekilliği düşürülen Figen Yüksekdağ Şenoğlu’nun ının bulunduğu ve yanında ‘Hayır hepimiz kazanalım, Tene Na be ile oy pusulası üzerinde ‘Tercih Hayır’ ibaresi bulunduğu tespit edilmiş olup, hakkında terör örgütü propagandası yapmak suçundan kesinleşmiş cezası bulunan ve bu nedenle milletvekilliği düşürülen Figen Yüksekdağ Şenoğlu larının bahse konu pankartlarda asılması ile hakkında hüküm kararı bulunan ve halen cezaevinde bulunan şahsın işlemiş olduğu suçu ve kendisinin övücü nitelikte gösterilmeye çalışıldığı, halk üzerinde işlemiş olduğu suçun meşrulaştırmaya çalışıldığından söz konusu pankartların 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunun 7'nci maddesince toplatılmasına yasaklanmasına ve görüldüğü yerde el konulmasına karar verildi."

Mahkemenin aldığı kararın ardından görevliler, HDP'nin afişlerini sökerek ya da üzerini kapatarak bulundukları bölgelerden kaldırıldı.

DHA