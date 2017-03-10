Şanlıurfa’da kamyonetle otomobil çarpıştı: 6 yaralı

– ŞANLIURFA’da kamyonet ile otomobilin çarpması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Şanlıurfa- Akçakale karayolu 33’üncü kilometresindeki Uğurlu Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Kavşakta 'U' dönüşü yapmaya çalışan İsa Bulut Timur yönetimindeki 35 YC 609 plakalı kamyonet ile Akçakale yönünden gelen Mehmet Erkan’ın kullandığı 06 TCN 16 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada her iki araç sürücüsü ile araçlardaki 4 kişi yaralandı. Yaralılar, özel araç ve ambulanslarla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

DHA