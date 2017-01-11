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Şanlıurfa Haberi: Şanlıurfa'da kapkaç yapan 2 kişi tutuklandı

Şanlıurfa'da kapkaç yapan 2 kişi tutuklandı
16:2011 Ocak 2017
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Şanlıurfa'da kapkaç yapan 2 kişi tutuklandı
Şanlıurfa'da kapkaç yapan 2 kişi tutuklandı

ŞANLIURFA'da, yolda yürüyen kadının çantasını kapkaç yapan ve polisin takibi sonucu yakalanan 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Olay, Süleymaniye Mahallesi'nde meydana geldi. Ramazan A. ile İmam M., adı öğrenilemeyen kadının yolda yürürken çantasını kolundan çekip kaçtı. Kadının çığlıklarıyla mahalle sakinleri, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgede bulunan polisler, şüphelileri takip sonucu kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan Ramazan A. ve İmam M. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA

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