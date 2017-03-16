Şanlıurfa'da kaza: 2'si polis, 3 yaralı

ŞANLIURFA'da yolun karşısına geçmeye çalışan 42 yaşındaki Ahmet Cindioğlu'na motosikletli yunus polisi ekibi çarptı. Kazada motosikletteki 2 polis ile Cindioğlu yaralandı.

Kaza, öğleden sonra GAP Bulvarı'nda meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Ahmet Cindioğlu'na, bölgede devriye görevini yapan polis motosikleti çarptı. Çarpmayla yola savrulan Cindioğlu ile motosikletteki 2 polis yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

DHA