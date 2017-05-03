Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Şanlıurfa Haberi: Şanlıurfa'da maç sonrası polise taş atan gruba müdahale

Şanlıurfa'da maç sonrası polise taş atan gruba müdahale

21:073 Mayıs 2017
Son Dakika Haberi
Şanlıurfa'da maç sonrası polise taş atan gruba müdahale
Şanlıurfa'da maç sonrası polise taş atan gruba müdahale

ŞANLIURFASPOR'un evinde Balıkesirspor'a 3-2 mağlup olduğu maçın ardından, stat çevresinde taşkınlık yapan gruba polis, basınçlı su ve biber gazıyla müdahale etti, 1 kişiyi gözaltına aldı.
TFF 1'inci Lig'in 31'nci haftasında Şanlıurfaspor'un, GAP Arena Stadı'nda 3-2 mağlup olduğu Balıkesirspor karşılaşmasının ardından ev sahibi takımın taraftarları, sonuca tepki gösterdi. Saha dışında taşkınlık yapan grubun dağılması için polis uyarıda bulundu. Ancak kalabalık, polise taş atmaya başladı. Gruptan atılan taşlardan birinin başına isabet ettiği kişi, araçların altında ezilmekten son anda kurtuldu.
Polis, basınçlı su ve biber gazıyla müdahale ederek grubu dağıttı. Olaylar sırasında bazı kişiler gazın etkisiyle baygınlık geçirirken, polis 1 kişiyi gözaltına aldı.

DHA

Açık havada zaman geçirmenin bilimsel olarak desteklenen 5 yararı
Keşfet

Açık havada zaman geçirmenin bilimsel olarak desteklenen 5 yararı

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet Whatsapp
Yorumlar