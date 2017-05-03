Şanlıurfa'da maç sonrası polise taş atan gruba müdahale

ŞANLIURFASPOR'un evinde Balıkesirspor'a 3-2 mağlup olduğu maçın ardından, stat çevresinde taşkınlık yapan gruba polis, basınçlı su ve biber gazıyla müdahale etti, 1 kişiyi gözaltına aldı.

TFF 1'inci Lig'in 31'nci haftasında Şanlıurfaspor'un, GAP Arena Stadı'nda 3-2 mağlup olduğu Balıkesirspor karşılaşmasının ardından ev sahibi takımın taraftarları, sonuca tepki gösterdi. Saha dışında taşkınlık yapan grubun dağılması için polis uyarıda bulundu. Ancak kalabalık, polise taş atmaya başladı. Gruptan atılan taşlardan birinin başına isabet ettiği kişi, araçların altında ezilmekten son anda kurtuldu.

Polis, basınçlı su ve biber gazıyla müdahale ederek grubu dağıttı. Olaylar sırasında bazı kişiler gazın etkisiyle baygınlık geçirirken, polis 1 kişiyi gözaltına aldı.

DHA