Şanlıurfa’da mahalleliden yol kapatma eylemi

ŞANLIURFA,(DHA)– ŞANLIURFA’da, elektrik kesintilerini ve belediyenin altyapı hizmetlerinin yetersiz olduğunu ileri süren bir grup mahalle sakini, taşlarla yol kapatarak protesto eylemi yaptı.

Yenice Mahallesi’nde oturan 100 kişilik grup, sık sık elektriklerinin kesildiğini ve mahallenin yolu yapılmadığını ileri sürerek öğleden sonra bir araya geldi. Mahalleden geçen yolu taş ve çöp konteynerleriyle trafiğe kapatan grup, alkış ve dövizlerle tepkilerini dile getirdi. Yolda ilerleyemeyen sürücülerin ihbarıyla olay yerine gelen polis ekipleri, yolun ulaşıma açılmasını istedi. Bu sırada mahalle sakinleri de polislere yaşadıkları sıkıntıları anlatarak, çözüm bulunmasını istedi.

Bu sırada bir otomobil sürücüsü taşlarla kapanan yoldan geçmek istemesi üzerine kısa süreli gerginlik çıktı. Mahalle sakinleri, kendilerine tepki gösterince önünü kestikleri sürücüyü dövmeye kalkıştı. Polis ve sağduyulu vatandaşların araya girmesiyle sürücü bölgeden uzaklaştırıldı. Yaklaşık bir saat ulaşıma kapanan yol, polisin ilgili yerlere yaşanan sıkıntıları ileteceğini ifade etmesiyle mahalle sakinlerince yeniden ulaşıma açıldı.

DHA