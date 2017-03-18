Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Şanlıurfa Haberi: Şanlıurfa’da PKK operasyonu: 7 gözaltı

Şanlıurfa’da PKK operasyonu: 7 gözaltı
12:2618 Mart 2017
Son Dakika Haberi
Şanlıurfa’da PKK operasyonu: 7 gözaltı
Şanlıurfa’da PKK operasyonu: 7 gözaltı

ŞANLIURFA'da, terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince PKK/KCK'ya yönelik kent merkezi ve ilçelerde bazı adreslere sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenledi.  Operasyonda, terör örgütü PKK/KCK üyesi oldukları ve sosyal medya hesaplarından örgüt propagandası yaptıkları ileri sürülen aralarında HDP eski İl Başkanı Celalettin Erkmen’in de bulunduğu İmhan Aktaş, Miyaser Korkmaz, Şükrü Turgut, Mehmet Vural, Mustafa Şitil ve İbrahim Şimşek gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontörlünden geçirildikten sonra ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

DHA

Çocukların odalarında mobilyalar değil, hayaller vardır
Keşfet

Çocukların odalarında mobilyalar değil, hayaller vardır

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet Whatsapp
Yorumlar