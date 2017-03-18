Şanlıurfa’da PKK operasyonu: 7 gözaltı

ŞANLIURFA'da, terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince PKK/KCK'ya yönelik kent merkezi ve ilçelerde bazı adreslere sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, terör örgütü PKK/KCK üyesi oldukları ve sosyal medya hesaplarından örgüt propagandası yaptıkları ileri sürülen aralarında HDP eski İl Başkanı Celalettin Erkmen’in de bulunduğu İmhan Aktaş, Miyaser Korkmaz, Şükrü Turgut, Mehmet Vural, Mustafa Şitil ve İbrahim Şimşek gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontörlünden geçirildikten sonra ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

DHA