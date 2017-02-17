Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Şanlıurfa Haberi: Şanlıurfa’da silahlı kavga: 1 ölü

Şanlıurfa’da silahlı kavga: 1 ölü
11:4117 Şubat 2017
Son Dakika Haberi
Şanlıurfa’da silahlı kavga: 1 ölü
Şanlıurfa’da silahlı kavga: 1 ölü

ŞANLIURFA’da, 17 yaşındaki Ahmet Artuk, yolda yürürken karşılaştığı husumetli olduğu kişilerle çıkan kavgada tabancayla başından vurularak öldürüldü.
Olay, dün akşam saatlerinde Dağyanı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ağabeyiyle birlikte akrabasının evine giden Ahmet Artuk, husumetli olduğu kişilerle yolda karşılaştı. Husumetli iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında kim tarafından ateşlendiği öğrenilmeyen tabancadan çıkan kurşun Artuk'un başına isabet etti. Ağır yaralanan ve silah sesini duyanların çağırdığı ambulansla hastaneye götürülen Artuk, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak öldü. Yaşamını yitiren Artuk'un cesedi otopsi için morga konulurken, jandarma cinayetin ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

DHA

Ev alacakların mutlaka dikkat etmesi gereken 6 müthiş detay
Keşfet

Ev alacakların mutlaka dikkat etmesi gereken 6 müthiş detay

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet Whatsapp
Yorumlar