Şanlıurfa’da, 'Suriyeli' gerginliğine yol açan 'sevgili' sorguda

– ŞANLIURFA’da, sokak ortasında kız arkadaşını dövmeye kalkışan Mehmet K., gelen polislere direndi. Çıkan arbedeyi gören çevredeki bazı kişiler, polislere Suriyeliler'in direndiğini iddia etti. Kısa sürede kulaktan kulağa yayılan söylenti üzerine olay yerinde yüzlerce kişi toplandı. Gerginlik büyürken, Suriyeliler'e ait işyerleri taşlandı, linçten güçlükle kurtarılan Mehmet K. ise gözaltına alındı.

Dün akşam saatlerinde, kentin simgesi olan Balıklıgöl yakınlarında, sokak ortasında kız arkadaşıyla tartışan Mehmet K., sinirlenince şiddet uygulamaya başladı. Çevredekilerin engel olmaya çalıştığı Mehmet K., şiddetini sürüdürünce polis çağrıldı. Öfkeli sevgili, polislere de direnince, kısa süreli arbede yaşandı. Bu sırada çevredeki bazı kişiler, polislere Suriyeliler'in direndiğini iddia etti. Kısa sürede kulaktan kulağa yayılan söylenti ile yüzlerce kişi, olayın yaşandığı yere akın etti.

Öfkeli kalabalık, polislere güçlük çıkaran ve Suriyeli olduğunu düşündüğü kişiyi linç etmek istedi. Gerginlik sırasında polisler, Suriyeli olmadığını anlatamadığı genci, kalabalığın elinden kurtarmak için bölgedeki bir fırına soktu. Bu sırada öfkeli kalabalığın linç girişimini önlemek için de takviye polisler çağırıldı. Bölgeye zırhlı araçlarla birlikte sevk edilen polisler, kalabalığı güçlükle uzaklaştırıp Suriyeli olduğu düşünülerek gerginliğe yol açan Mehmet K.'yı, sorgulamak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü.

Bu sırada toplanan kalabalık ise Suriyeliler'e yönelik tepkilerini sürdürdü. Öfkeli kalabalık, kentte Suriyelilerin çalıştırdığı Arapça tabelaların bulunduğu bazı işyerlerinin camlarını kırarak hasar oluşturdu.

Polisin çabası ve yapılan sağduyu çağrıları ile gece hayatın normale döndüğü kentte, tansiyonun düşmesiyle bugün sabah saatlerinde Suriyeliler işyerlerini yeniden açtı. Kırılan camlarını değiştiren ve çalışmayı sürdüren Suriyeliler, yanlış anlaşılma nedeniyle hedef hale gelmelerine üzüldüklerini ifade etti.

Emniyet Müdürlüğü'nde halen sorgulanan Mehmet K. ise kız arkadaşıyla kavgasının kentte gerginliğe yol açmasının üzüntüsünü yaşadığını söyledi. Yolda yürürken tartıştığı kız arkadaşıyla kavgalarına engel olmaya çalışan polislerle arbede yaşadığını ve olayların istenmeyen noktaya ulaştığını anlatan Mehmet K., pişman olduğunu ifade etti. Sorgusu süren Mehmet K.'nın işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

Öte yandan gece gerginliğin yaşandığı kent merkezi ile Suriyeliler'in yoğunlukla yaşadığı noktalarda polisler, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için önlemlerini artırdı.

DHA