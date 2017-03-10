Şanlıurfa'da Suriyeliler kavga etti: 3 yaralı

– ŞANLIURFA’da Suriyeli iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Suriyelilerin yoğun olarak yaşadığı Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. Suriye uyruklu toplam 15 kişlik iki arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartıma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Taraflar tekme tokat ve bıçaklarla birbirine saldırdı. Kavgada 3 kişi yaralanırken, polisin gelmesiyle taraflar ara sokaklara kaçıp dağıldı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

DHA