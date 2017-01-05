Şanlıurfa’da terör operasyonuna 18 tutuklama

İSTANBUL Beşiktaş’ta geçen 10 Aralık'ta meydana gelen, çoğunluğu polis 45 kişinin şehit olduğu bombalı terör saldırının ardından Şanlıurfa'da terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 18 kişi daha tutuklandı.

Beşiktaş’taki saldırının ardından terör örgütü PKK ile irtibatlı olduğu saptanan kişilere yönelik Şanlıurfa'da, düzenlenen operasyonlarda HDP ve DBP üyesi 246 kişi gözaltına alındı. 13 kişinin tutuklandığı operasyon kapsamında şüphelilerden, işlemleri tamamlanan 42 kişi daha adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 24'ü adli kontrol şartıyla salıverilirken, İbrahim Halil A., Fatime S., Fevzi S., Haki U., Celal A., Duygu A., Ayfer K., Beritan K., Gülşen Y., Sevda O., Cemo T., Gülay K., Halit Y., Mükri V., Asuman K., Mahir K., Mehmet U. ve Yusuf K. isimli şüpheliler; 'terör örgütü üyesi olma' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

DHA