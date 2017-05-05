Şanlıurfa'da terör propagandasına 6 gözaltı

ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar İlçesi'nde, sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK propagandası yaptığı saptanarak gözaltına alınan 6 kişi, adliyeye sevk edildi.

Suriye sınırındaki Ceylanpınar'da, jandarma ekipleri sosyal medya hesaplarından terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen kişilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi. Jandarma ekiplerinin yaptığı baskınlarda 6 kişi gözaltına alındı. İlçe Jandarma Komutanlığı'nda sorgulanan 6 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

DHA