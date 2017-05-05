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Şanlıurfa Haberi: Şanlıurfa'da terör propagandasına 6 gözaltı

Şanlıurfa'da terör propagandasına 6 gözaltı

16:275 Mayıs 2017
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Şanlıurfa'da terör propagandasına 6 gözaltı
Şanlıurfa'da terör propagandasına 6 gözaltı

ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar İlçesi'nde, sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK propagandası yaptığı saptanarak gözaltına alınan 6 kişi, adliyeye sevk edildi.
Suriye sınırındaki Ceylanpınar'da, jandarma ekipleri sosyal medya hesaplarından terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen kişilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi. Jandarma ekiplerinin yaptığı baskınlarda 6 kişi gözaltına alındı. İlçe Jandarma Komutanlığı'nda sorgulanan 6 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

 

DHA

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