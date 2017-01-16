Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Şanlıurfa Haberi: Şanlıurfa’da tüp patlaması paniğe neden oldu

Şanlıurfa’da tüp patlaması paniğe neden oldu
17:5116 Ocak 2017
Son Dakika Haberi
Şanlıurfa’da tüp patlaması paniğe neden oldu
Şanlıurfa’da tüp patlaması paniğe neden oldu

ŞANLIURFA’da, İbrahim Damdam’a ait evin mutfağındaki tüpün patlaması paniğe yol açtı. Kimsenin yaralanmadığı patlama hasara neden oldu.
Olay, akşam saatlerinde Sancaktar Mahallesi'nde bulunan İbrahim Damdam’a ait evin mutfağında meydana geldi. İddiaya göre mutfaktaki piknik tüpünde gaz sıkışması sonucu patlama meydana geldi. Patlamanın şiddetiyle camları kırılan mutfakta hasar oluştu ve küçük çaplı yangın çıktı. Ev ve mahalle sakinlerinin panik yaşamasına neden olan patlama nedeniyle olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, müdahalesiyle kısa sürede yangını söndürdü. 

DHA

Elektrikli Araçlarla İlgili 7 Muhteşem Gerçek
Keşfet

Elektrikli Araçlarla İlgili 7 Muhteşem Gerçek

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet
Yorumlar