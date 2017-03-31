Şanlıurfa’da uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı

– ŞANLIURFA’da, polisin uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlediği operasyonda 118 kilo 200 gram esrar ele geçirildi, 8 kişi gözaltına alındı.

Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyon ile durdurulan Resul U. yönetimindeki 27 JB 919 plakalı kamyonette eğitimli köpek ‘Hera’ kullanılarak yapılan aramada 118 kilo 200 gram esrar ele geçirdi. Esrara el koyan polisin gözaltına aldığı kamyonet sürücüsü Resul U.’nun sorgulamasının ardından çeşitli semtlerdeki 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Balyozla kapıları kırılarak girilen evlerde yapılan aramada uyuşturucu ele geçirilirken; İbrahim G., İzzet Ö., Bilal C., Yakup D., Servet P., Şerif U. ve Mehmet K. gözaltına alındı. Bazıları kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şüphelilerin sorgulanmasına başlandı.

DHA