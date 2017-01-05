Şanlıurfa’da yeni kurulan mahallede muhtarlık yarışı

ŞANLIURFA’da, yeni kurulan Seyrantepe Mahallesi için Mart ayında muhtarlık seçimi yapılacak. Muhtarlık için 15 erkeğin yanı sıra 3 çocuk annesi Songül Ceylan da aday olarak çalışma yürütüyor.

Şanlıurfa’da 'Maşuk' olarak adlandırılan bölgede TOKİ konutlarının yapılmasıyla birlikte mahalle statüsü kazanan Seyrantepe Mahallesi için Mart ayında muhtar seçim yapılması kararlaştırdı. Mahallede muhtarlar için biri kadın 16 aday başvuru yaparak seçim çalışmalarına başladı.

Yeni kurulan mahallenin yönetimine 15 erkek rakibi gibi aday olan Songül Ceylan, kapı kapı dolaşıp el ilanları dağıtıyor. Mahalledeki sorunların farkında olduğunu ve kadın dayanışmasıyla çözmek için gayret edeceklerini ifade eden Songül Ceylan, "Kadınların eli bir yere değdiği zaman çöplüğü bile çiçeğe çevirebiliriz. İnsanların talep ve şikayetlerini dinledik. Tamamı kadın olan azalarımla birlikte seçimi kazanıp, mahallemize hizmet etmek istiyoruz" dedi.

DHA