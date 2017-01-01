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Şanlıurfa Haberi: Şanlıurfa’da yeni yılın ilk bebeği 'Emine'

Şanlıurfa’da yeni yılın ilk bebeği 'Emine'
01:041 Ocak 2017
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Şanlıurfa’da yeni yılın ilk bebeği 'Emine'
Şanlıurfa’da yeni yılın ilk bebeği 'Emine'

ŞANLIURFA'da yeni yılın ilk bebeği, saat 00.03'te dünyaya geldi. Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, kulağına ezan okuyup 'Emine' isnini verdiği bebeğe altın hediye etti.
Payamlı Mahallesi’nde oturan 20 yaşındaki Fehime Bingöl, doğum sancıları tutunca, akşam saatlerinde inşatta kalıp ustası olan eşi Mustafa Bingöl tarafından Kadın Hastalıkları ve Doğumevi Hastanesi'ne getirildi. Fehime Bingöl, saatler 00.03'ü gösterdiğinde, 3 kilo 200 gram ağırlığında sağlıklı bir kız bebek dünyaya getirdi. Merkez Haliliye İlçe Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, Bingöl çiftini hastanede ziyaret etti. Burada aileye 'Hoşgeldin bebek’ setini hediye eden Başkan Demirkol, bebeğin kulağına ezan okuyarak 'Emine' adını verip, çeyrek altın hediye etti.
Hastanede yatan diğer anne adaylarını da ziyaret eden Başkan Demirkol, yeni yılın savaşsız, barış ve kardeşlik içersinde bir yıl olması temennisinde bulundu.

DHA

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