Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Şanlıurfa Haberi: Şanlıurfa’da zincirleme kaza: 23 yaralı

Şanlıurfa’da zincirleme kaza: 23 yaralı
11:0710 Ocak 2017
Son Dakika Haberi
Şanlıurfa’da zincirleme kaza: 23 yaralı
Şanlıurfa’da zincirleme kaza: 23 yaralı

ŞANLIURFA’da, buzlanma nedeniyle 10 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 23 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Şanlıurfa-Hilvan karayolunun 12'nci kilometresinde meydana geldi. Hamurkesen Mahallesi yakınlarında buzlanma olan yolda biri yolcu otobüsü 10 araç zincirleme trafik kazasına karıştı. Sağlık ve kurtarma ekiplerinin sevk edildiği bölgede, kazada yaralanan 2’si ağır 23 kişi ambulanslarla kentteki hastanelere götürüldü. Kaza nedeniyle yaklaşık 2 saat ulaşıma kapanan yol, araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

DHA

Yeni yılda mutlaka yapılması gereken 5 şey!
Keşfet

Yeni yılda mutlaka yapılması gereken 5 şey!

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet
Yorumlar