Konya Haberi: Sansasyonel eylem hazırlığında olduğu iddia edilen DEAŞ'lı tutuklandı

Sansasyonel eylem hazırlığında olduğu iddia edilen DEAŞ'lı tutuklandı

Çağatay KENARLI / İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 18 yaşından küçük bir kişinin DEAŞ adına sansasyonel eylem yapacağı istihbaratı üzerine çalışma başlattı. Polis ekipleri 21 Nisan'da Güngören'de düzenlediği operasyonda B.F.K.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Üsküdar'da bulunan Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edilen ve emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen B.F.K. çıkartıldığı mahkemece tarafından serbest bırakıldı.

İTİRAZ EDİLDİ, TEKRAR YAKALANDI

18 yaşından küçük B.F.K.'nın serbest bırakılmasına yapılan itiraz sonucu yeniden hakkında yakalama kararı çıkartıldı. B.F.K. 27 Nisan'da Konya'da düzenlenen operasyonla tekrar gözaltına alındı. Konya Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan B.F.K. sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.

DHA