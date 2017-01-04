Sapanca Gölü'nde su seviyesi yükselince kapaklar açıldı

SAKARYA ve Kocaeli'nin içme suyu havzası olan Sapanca Gölü'nde seviyesinin 31.90 metreye ulaşmasıyla Çark Deresi'nin kapakları açıldı.

Son günlerde yaşanan yağışların ardından Sapanca Gölü'nde su seviyesi 31.90 metreye ulaştı. Su dengesinin kontrol altında tutulması amacıyla Sapanca Gölü'nde kapaklar açılarak dereye su verildi. Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü Rüstem Keleş, Sapanca Gölü'nde su dengesinin kontrol edilmesi ve su döngüsünün sağlanması için Çark Deresi kapaklarının açıldığını belirterek, "Son yağışlar gölümüzün su seviyesini hızla yükseltti ve yükseltmeye de devam ediyor. Gölümüzün seviyesi 31,90 metreye ulaştı. Gölün su dengesinin kontrol edilmesi ve su döngüsünün sağlanması için Çark Deresi’nin kapaklarını açtık. Hamd olsun Sapanca Gölü'müzün seviyesi her geçen yıl bizi daha da sevindiriyor. Geçtiğimiz günlerde şehrimizde etkisini arttıran yoğun yağışlarla birlikte göl seviyesinde son 10 yılın en ciddi artışını kaydettik. Gölümüz bir günde 18 santimetre yükselerek 8,5 milyon metreküp su aldı. Aynı zamanda Sapanca Gölü havzasında bu yıl çok güzel kar yağdı. Yukarı havzada kar kalınlığı 1,5 metreyi bulmuş durumda. Havzadan su akışını ve gölün su seviyesini sürekli takip ediyoruz. Son üç yıldır gölün su seviyesi oldukça iyi durumda. Kurum olarak gölden çekilen her metreküp suyu takip ediyoruz. Bu anlamda göl seviyesinin korunmasına özen gösteriyoruz. Gölün yıllık ortalama 100 milyon metreküp güvenli su kullanma potansiyeli var" dedi.

DHA