Şarampole yuvarlanan kamyonetin sürücüsü yaralandı

KÜTAHYA'nın Gediz İlçesi'nde, şarampole yuvarlanan kamyonetin sürücüsü 63 yaşındaki Süleyman Boz ağır yaralandı.
Kaza, dün saat 19.30 sıralarındra Gediz-Uşak Karayolu'nun 6'ncı kilometresinde meydana geldi. Gediz'den Uşak yönüne giden Süleyman Boz yönetimindeki 43 KJ 793 plakalı kamyonet, bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada kamyonetin sürücüsü Süleyman Boz ağır yaralandı. Boz, ambulansla Gediz Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
DHA