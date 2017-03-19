Sarayköy'de Suriyeliler 3 kişiyi dövdü, ilçede olaylar çıktı

DENİZLİ'nin Sarayköy İlçesi'nde çıkan kavgada, Suriyeli bir grubun ilçe halkından 3 kişiyi dövmesi gerginliğin tırmanmasına neden oldu. İlçe meydanında 500 kişilik grup toplanırken Suriyelilerin kaldığı bir ev taşlandı. Denizli merkezden ilçeye takviye polis ve jandarma gönderildi. İlçe yöneticilerinin halkı ikna etmesiyle kalabalık geç saatlerde dağıldı.

Sarayköy İlçesi'nde dün saat 21.00 sıralarında bir grup ile Suriye uyruklu kişiler arasında tartışma çıktı. Tartışma, kavgaya dönüştü. İddiaya göre, 25 kişilik Suriyeli grup, ilçe halkından 3 kişiyi dövdü. Yaralanan bir kişi Sarayköy Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

İLÇEDE GERGİN GECE

Olayın duyulmasıyla toplanan bir grup vatandaş, Suriyelilerin kaldığı bir evi taşlayarak camlarını kırdı. Olayların daha da büyümesi üzerine çok sayıda polis ekibi, Suriyelerin oturduğu eve sevk edildi. Polisler, öfkeli kalabalığı evden güçlükle uzaklaştırdı.

Olayların ardından Sarayköylüler, Suriyelilere tepki göstermek için ilçe meydanında toplanmaya başladı.

Gerginliğin arttığı ilçede polis yeterli olmayınca Denizli merkezden Çevik Kuvvet ve polis ekipleri ile jandarma destek olarak gönderildi. İlçe meydanında toplanan yaklaşık 500 kişi, daha öncede benzer oyların yaşandığı belirtip Suriyelileri ilçede istemediklerini söyledi. Öfkeli kalabalığı Sarayköy Kaykamı Fatih Akkaya ve Belediye Başkanı Ahmet Necati Özbaş ikna edip dağılmalarını sağladı.

DHA