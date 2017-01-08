Sarıkamış şehitleri için yürüdüler

BALIKESİR'de, Sarıkamış Harekatı'nın 102'nci yılında, şehit olan askerler, yürüyüş ve çeşitli etkinliklerle anıldı.

Balıkesir Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nün düzenlediği etkinlik bugün saat 07.30'da Yıldırım Camisi'nde sabah namazı ve Kuran-ı Kerim okunması ile başladı. Ardından Sarıkamış şehitleri yürüyüşü gerçekleştirildi. Saat 10.00'da Zağnos Paşa Camisi önünden başlayan yürüyüş öncesi tüm katılımcılara üzeri Türk bayrağı işlemeli, kaşkol ve bere dağıtıldı. Mehter takımı eşliğinde gerçekleştirilen yürüyüşte askerler dev Türk bayrağını taşıdı. Gençler, 'Sarıkamış buz kesiyor ey paşam', 'Unutmak mümkün mü Sarıkamış' yazılı pankartlar açtı. Kurtdereli Spor Salonu'nda sona eren yürüyüşe Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, AK Partili Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, Balıkesir Garnizon Komutanı Tuğgeneral Kemal Turan, Balıkesir İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürü Şahan Çoker protokol üyeleri ve gençler katıldı. Salon önündeki etkinlikte şehitler için saygı duruşunda bulunuldu. Gençlik Merkezi Dil Eğitimleri Atölyesi gençleri, İstiklal Marşı'nı işaret dili anlatımıyla okudu. Duaların ardından konuşan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürvekili Halil İbrahim Koyuncu, "Vatanı, milleti, inançları, kutsalları, bayrağı için şehit olmuş tüm kardeşlerimizi hayırla, şükranla ve rahmetle yadediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti devletinin kutlu yürüyüşü hiç bir zaman durmayacaktır. Bizler milletçe Sarıkamış'ta ecdadımızın yürüdüğü, nefeslerin donduğu, yüreklerindeki vatan aşkının onlara rehbar olduğu noktada onlar gibi yürümeye devam edeceğiz. Gençler, bunun en büyük teminatı ve milletimizin, devletimizin geleceğidir" dedi.

Etkinlik şiirler ve şehitlerin ruhuna okunan dua ile sona erdi. Yürüyüş öncesi dağıtılan atkı ve bereler Halep'teki ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere geri toplandı.

DHA