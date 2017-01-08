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Nevşehir Haberi: Sarıkamış şehitleri için yürüdüler

Sarıkamış şehitleri için yürüdüler
14:008 Ocak 2017
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Sarıkamış şehitleri için yürüdüler
Sarıkamış şehitleri için yürüdüler

NEVŞEHİR Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nce Sarıkamış Harekatı'nın 102'nci yılı etkinlikleri kapsamında kar altında Şehitleri Anma Yürüyüşü düzenlendi. Yürüyüşe katılanlara bere atkı, eldiven ve Türk bayrağı dağıtıldı.
Gençlik Spor İl Müdürlüğü önünde toplanan yaklaşık 300 kişilik grup, 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganı attı. Sıfırın altında bir derecede başlayan yürüyüşe, Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Vali Yardımcısı Nurettin Ateş, İl Komutanı Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yusuf Ziyaddin Cavlak, İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Ünlübay yanı sıra daire müdürleri öğrenci ve vatandaşlar katıldı. Yürüyüş Şehitlik anıtı önünde sona erdi.

DHA

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