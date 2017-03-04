'Sarıkız' adlı inek 'çipli suni tohumla' sayesinde gebe kaldı, kesimden kurtuldu

AFYONKARAHİSAR'ın Bolvadin İlçesi'nde, doğuramadığı için sahibinin kesime göndereceği 'Sarıkız' adlı inek, Prof. Dr. Utkan Demirci tarafından geliştirilen 'çiple suni tohumlama' sayesinde gebe kaldı ve kesilmekten kurtuldu.

Bolvadin'e bağlı Yürükkaracaören'de hayvancılıkla uğraşan 55 yaşındaki Muammer Yörük, 'Sarıkız' adlı simental cinsi düveye tohumlama yaşı geldiğinde veterinere tohumlama yaptırdı. Ancak 'Sarıkız' , 4 kez tohumlama yaptırılmasına rağmen hiçbirinde gebe kalmadı. Hayvancılıkta yavrulamayan inek maliyet olarak değerlendirildiği için istemeyerek de olsa kesime gönderecekken, veterinerinden yeni bir çipli tohumlama yöntemi olduğunu öğrendi. Bunun gebelik şansını iki kat arttırdığını söyleyince, bu yöntemle 'Sarıkız' a tohumlama yaptırdı. 'Sarıkız' gebe kaldı. Köylüler aynı durumda olan inekleri de bu yöntemle gebe kaldı.

'Sarıkız'a suni tohumlama yapan Veteriner Hekim Osman Soğukpınar, bir süredir mikroçip yöntemiyle seçilerek elde edilen spermlerle tohumlama yaptığını belirterek şu bilgileri verdi:

"Suni tohumlamada normalde gebelik başarı şansı yüzde 60 oranındayken, çipli tohumda bu oran çok yüksek. Biz bu uygulamayı yeni yapmamıza rağmen çok iyi sonuçlar aldık. Son 3 ayda 17 ineğe çipli suni tohumlama işlemi gerçekleştirdik, bu ineklerden 14'ü şu anda gebe kaldı. Türkiye'de hayvancılıkta en büyük sorun maliyet, yüksek bakım ve yem maliyetlerine dayanacak gücü olmayan üretici, hayvanı genç de olsa yavrulamayınca mecburen kesime gönderiyor. Bu durum ülkemizde yüzde 22 oranında. Çiple tohumlamada sonuçlar çok başarılı, bu yöntem sayesinde hayvancılıkta verimin artacağına inanıyorum. Kendi çiftliğimdeki hayvanlara da uyguladım; onlarda da başarılı oldu. Meslektaşlarıma ve üreticilerime denemelerini tavsiye ediyorum."

ABD'DEKİ TÜRK BİLİM ADAMININ BULUŞU

Biyoteknoloji alanında 'Dünyayı değiştirecek 35 bilim insanı' arasında gösterilen Türk bilim adamı Prof. Dr. Utkan Demirci tarafından Harvard Üniversitesi'nde geliştirilen mikroçipler, İzmir'de de üretiliyor. Prof. Demirci halen 40 kişiye ulaşan araştırma ekibiyle çalışmalarına Stanford Üniversitesi'nde devam ediyor. Çipler, spermler arasında en kaliteli ve sağlıklı olanı tespit ediyor. Böylece az sayıda sperme sahip olsalar bile erkeklerin kısırlık sorununa çare olarak dünyanın birçok ülkesindeki tüp bebek merkezlerinde insanlara yönelik, yaygın olarak kullanılıyor.

DHA