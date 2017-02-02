Sarıyer'de bu görüntüleden saniyler sonra öldü

Mehmet AKTARAN/İSTANBUL,(DHA)SARIYER'de, karşıdan karşıya geçerken bir minibüsün çarpmasıyla hayatını kaybeden 56 yaşındaki Necdet Akyıldız'ın, ölmeden saniyeler önce arkadaşıyla kaldırımda yürüyüşü güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Sarıyer Maden Mahallesi Nalbant Çeşme Caddesi'nde 26 Aralık günü 19.00 sıralarında meydan geldi. Alınan bilgiye göre, bir arkadaşıyla kaldırımda bir süre yürüyen oto tamircisi Necdet Akyıldız'a, karşıdan karşı geçerken 34 LCR 52 plakalı minibüs çarptı. Ağır yaralanan Akyıldız ambulansla hastaneye kaldırıldı. Akyıldız yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Minibüs sürücüsü Cemil Ç. gözaltına alındı. Cemil Ç. polisteki ifadesinde, "Yol yağmurluydu, karanlık da vardı, maktül de koyu renk giyinmişti, çok geç fark ettim, frene bastım ama duramayıp amcaya vurdum. O bölgede ışık yoktu, karanlıktan çarptığımı fark edemedim. " dedi.

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Cemil Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AKYILDIZ'IN ÖLÜM ÖNCESİ YÜRÜYÜŞÜ KAMERADA

Akyıldız'ın kazadan bir kaç saniye önceki görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Akyıldız arkadaşıyla birlikte kaldırımda yürürken görülüyor.

DHA