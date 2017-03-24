Saros Körfezi’nde yakalandı, Bandırma’da satıldı

– SAROS Körfezi’nde yakalanan kılıç balığı, Balıkesir'in Bandırma İlçesi’ndeki Balık Hali’nde ilgi odağı oldu. Kılıç balığı, bir restoran sahibi tarafından satın alındı.

Saros Körfezi'nde yakalandıktan sonra Bandırma Balık Hali'ne getirilen 55 kilo ağırlığında ve kılıç burnuyla birlikte 2 metre uzunluğa ulaşan kılıç balığı, satışa çıkarıldı. Kilosu 55 liradan satışa çıkarılan balığın tamamını, bir restoran sahibi 3 bin liraya satın aldı.

Kocaman Balıkçılık satış yetkilisi Sezgin Acar, güçlükle kaldırdığı kılıç balığının, bu yıl balık haline gelen en büyük balık olduğunu söyledi. Acar, "Kilosunu 55 liradan satışa çıkardık. Satışa çıkardığımız gibi bir restoran satın aldı. Çok lezzetli bir balık, ızgarası güzel oluyor" dedi.

Kılıç balığı, görenlerin meraklı bakışları arasında dilimlere kesilerek satıldığı restorana götürüldü.

DHA