Sarp Sınır Kapısı’ndaki tampon bölgede 4 saatlik eziyet

TÜRKİYE’nin Gürcistan üzerinden Kafkaslara açılan Artvin’in Hopa İlçesi’ndeki Sarp Sınır Kapısı’nda genişletme çalışması sırasında yıkımı yapılan bir bina için yaya ve araç giriş çıkışı bir süreliğine durduruldu. Yıkımın uzaması üzerine iki ülke arasındaki tampon bölgede biriken vatandaşlar saatlerce bekledi, fenalık geçiren bir kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Sarp Sınır Kapısı’nda Türkiye ve Gürcistan hükümetleri arasında kimlikle geçiş için imzalanan protokolün 11 Aralık 2011 tarihinde yürürlüğe girmesi ile birlikte, iki ülke vatandaşları karşılıklı geçişe başladı. Sarp Sınır Kapısı’nda günlük ortalama 28 bine ulaşan karşılıklı yaya geçişleri nedeniyle hizmet vermekte zorlanan Gümrük Kapısı için genişletme kararı alındı, çalışmalara geçen ay başlandı. Gümrük sahasındaki bir binanın yıkımı için güvenlik gerekçesiyle Türk tarafında yaya ve araç giriş çıkışı bir süreliğine durduruldu. Bu sırada Gürcistan gümrüğünden Türkiye’ye giriş yapan vatandaşlar iki ülke arasındaki tampon bölgede birikmeye başladı.

SAATLERCE BEKLEDİLER

Ancak bina yıkımı planlanan süreden uzun sürdü. Bu sırada Gürcistan’a geri dönemeyen ve Türkiye’ye de giremeyen Gürcüler tampon bölgede izdihama neden oldu, Türk gümrük görevlileri ile tartıştı. Uzun süre ayakta bekleyen bir kadın fenalaştı, sahaya getirilen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kapının 4 saat sonra yeniden açılması üzerine bekleyenler Türkiye’ye girişe başladı. Kapıda oluşan kuyruk yaklaşık 5 saat sonra normale döndü.

DHA