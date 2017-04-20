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Ankara Haberi: SAS komandoları Cerablus'ta el yapımı patlayıcıları imha ediyor

SAS komandoları Cerablus'ta el yapımı patlayıcıları imha ediyor

17:3520 Nisan 2017
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SAS komandoları Cerablus'ta el yapımı patlayıcıları imha ediyor
SAS komandoları Cerablus'ta el yapımı patlayıcıları imha ediyor

SURİYE'nin Cerablus kentinde bulunan Sualtı Savunma (SAS) Komandoları, el yapımı patlayıcıların imha edilmesinde görevlerini sürdürüyor. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, ualtı Savunma (SAS) Komandolarının larını yayınladı.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan yapılan bilgilendirmede, 'Her türlü hava, deniz ve arazi şartlarında yürüttüğü özel harekat faaliyetleri kapsamında; Suriye'nin Cerablus kentinde bulunan Sualtı Savunma (SAS) Komandoları, bölge halkının huzur ve güvenliği için teröristler tarafından yerleştirilmiş olan el yapımı patlayıcıların (EYP) imha edilmesinde görevlerini başarıyla icra etmektedirler.' denildi.

DHA

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