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Sinop Haberi: Satın aldığı motosiklete ilk binişinde TIR'a çarptı, yaralandı

Satın aldığı motosiklete ilk binişinde TIR'a çarptı, yaralandı
13:1711 Mart 2017
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Satın aldığı motosiklete ilk binişinde TIR'a çarptı, yaralandı
Satın aldığı motosiklete ilk binişinde TIR'a çarptı, yaralandı

Ayhan AYDEMİR/BAFRA(Samsun),(DHA)SAMSUN'un Bafra İlçesi'nde 55 yaşındaki Ramazan Satılmış, yeni aldığı motosikletle TIR'a çarparak yaralandı.
Kaza bugün Bafra İlçesi, Samsun- Sinop Karayolu Tofaş Kavşağında meydana geldi. Ramazan Satılmış bugün bir işyerine giderek kendisine motosiklet satın aldı. Aldığı motosiklet ile Samsun'un 19 Mayıs İlçesi'ne doğru hareket eden sürücü, iddiaya göre 30 yaşındaki Serkan Dere'nin kullandığı 55 JR 691 plakalı TIR ile çarpıştı. Meydana gelen kazada Ramazan Satılmış yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine çağırılan ambulans ile Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

 

DHA

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