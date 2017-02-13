Satranç ve dama tutkunu dedeler

MUŞ'taki bir iş merkezindeki kahvede buluşan dedeler, gün boyu satranç ve dama oynuyor. Yaşları 50- 75 arasında değişen satranç ve dama tutkunları, oyunlarda kıran kırana mücadele ediyor.

Satranç oynamayı 50 yıl önce merkez Yoncalıöz Köyü'nde yaşarken, bir satranç ustasının ilkel yöntemlerle tahtadan yaptığı satrançla öğrendiğini anlatan 75 yaşındaki Bedrettin Balkaya, o günden sonra bu oyunu hiç bırakmadığını söyledi. Satrancı önce çocuklarına sonra torunlarına öğrettiğini hatırlatan Balkaya, şöyle dedi:

"İyi ki satrancı öğrenmişim. Bu kahvede okey, kağıt ve diğer oyunlar oynanmaz. Satranç ve dama tutkunlarının yeri olan bu kahvede oyunlar büyük bir heyecan ve çekişme içinde geçer."

Kış mevsiminin uzun geçtiği Muş'ta tek eğlencelerinin satranç ve dama oynamak olduğunu belirten Muzaffer Yılmaz da, şöyle konuştu:

"Bazen aramızda turnuvalar yapıyoruz. Satranç ve dama oynamak için köylerden gelen çok sayıda yaşlı var. Yaklaşık 50 kişi alan kahve gün boyu doludur. Oyunlar ise hem esprili hem de kıran kırana geçer."

DHA