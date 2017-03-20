'Savaşçı' kod adlı Yemenli, Besni'de yakalandı

ADIYAMAN'ın Besni İlçesi'nde Türkiye'ye giriş yasağı bulunan Yemen uyruklu 'Savaşçı' kod adlı N.A.M.A., jandarma tarafından durdurulan bir otomobilde yakalandıktan sonra sınır dışı edildi.

Besni- Adıyaman karayolunda şüpheli araçlar ve kişiler üzerinde çalışma yapan jandarma ekipleri, durumundan şüphelendiği plakası öğrenilemeyen bir otomobili durdurdu. Durdurulan otomobildeki bir kişinin açıklanmayan nedenle Türkiye'ye giriş yasağı bulunan Yemen uyruklu 'Savaşçı' kod adlı N.A.M.A. olduğu belirlendi. Gözaltına alınan yabancı uyruklu N.A.M.A., jandarmadaki sorgulamasının ardından Adıyaman Valiliği Göç İdaresi Müdürlüğü'ne götürüldü. Şüpheli, buradaki işlemlerinin ardından sınır dışı edildi.

DHA