Savaşı yaşayan Kosovalılar, artık çatışma istemiyor

Kosova ile Sırbistan arasındaki ilişkilerde tansiyonun son günlerde yükselmesi, Kosovalıları tedirgin ediyor. 1999 yılında Kosova ile Sırbistan arasında savaşın sona ermesinden beri en tedirgin günlerin yaşandığı Kosova'da, halk 17 yıl önceki savaşın sona ermesinden sonra artık bir kez daha savaş istemediklerini söylüyor.

Geçtiğimiz günlerde Sırbistan, Sırpların çoğunlukta olduğu Kosova’nın Kuzey Mitroviça şehrine, üzerinde “Kosova Sırbistan’ındır” ibaresinin yazılı olduğu ve Kosova’daki Sırp Ortodoks kiliselerinde yer alan fresklerin çizili olduğu tren seferini başlatmış, ancak Kosova güvenlik güçlerinin sınıra yığılmasının ardından tren Kosova'ya girmeden Belgrat'a geri dönmek zorunda kalmıştı.

Sırbistan'ın 2004 yılında çıkardığı yakalama kararı ardından Kosova eski Başbakanı ve AAK Partisi Lideri Ramuş Haradinay'ın Fransa'da gözaltına alınması ve adli kontrol şartı nedeniyle halen Fransa'da bulunmasının yanı sıra, Kuzey Mitroviça'da yaşayan Sırpların kentin ortasından geçen bir duvar inşa etmiş olması, zaten sorunlu olan Sırbistan ile Kosova ilişkilerinin daha fazla gerilmesine neden oldu.

Bazı uluslararası analistlerin ve Kosova basınının, Kosova ile Sırbistan arasında yakın gelecekte çatışma yaşanabileceğini iddia etmeleri, Kosova halkını tedirgin etti. Olası bir çatışmayla ilgili DHA mikrofonlarına konuşan Kosovalılar, savaşa karşı olduklarını söylediler. Ne Kosovalıların, ne de Sırpların savaştan yana olmadıklarını söyleyen Kosovalılar, gerilimin giderilmesi için diyalogdan yana olduklarını ifade etti.

17 Şubat 2008 tarihinde Sırbistan'dan tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı, bugüne kadar 110 devlet bağımsız olarak tanıdığını açıkladı.

(lı)

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DHA