Savaştan kaçan Bayırbucak Türkmenleri zor koşullarda

ÜLKELERİNDE yaşanan iç savaştan kaçarak Türkiye’ye gelen Bayırbucak Türkmenleri, Çorum'da olumsuz şartlarda kurdukları çadırlarda yaşam mücadelesi veriyor.

Çorum’da TOKİ konutlarının bulunduğu boş bir araziye yerleşen Bayırbucak Türkmeni aileler, yapılan yardımlarla derme çatma çadırlarda yaşıyor. 100 kişilik gruba, Çorum Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı yöneticileri sahip çıktı. Bayırbucak Türkmenleri’nin çadırlarda yaşadığı bölgeye giderek incelemelerde bulunan vakıf yöneticileri, aileleri tek tek ziyaret ederek önce ihtiyaç listesi hazırladı, daha sonra da öncelikli olarak yiyecek, çocuklar için süt, bebek bezi, battaniye ve gıda yardımında bulundu.

Çorum Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkan Yardımcısı Selim Güloğlu, "Suriye’de bir insanlık dramı yaşanıyor. Suriye’den göçüp yerlerinden, yurtlarından, vatanlarından olan kardeşlerimiz in her biri hayatta kalmak için büyük çaba harcıyorlar. İşte böyle Çorum’a gelenlerde var. Soğan tarlalarında, bağ bahçede çalışıp çadırlarda yaşıyorlar. Bizlerde bu kardeşlerimizin kış aylarında ihtiyaçlarını gidermek için, bir nebze de olsa yardımcı olabilmek için buradayız. Çorum Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı olarak elimizden ne geliyorsa yapıyoruz” dedi.

DHA