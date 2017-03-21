Savcılığa göre Hrant Dink Cinayetini: 'Kamu görevlileri planladı'

SAVCILIĞA GÖRE HRANT DİNK CİNAYETİNİ :

"KAMU GÖREVLİLERİ PLANLADI. YOLUNU AÇTI. DENETLEDİ. NEZARET ETTİ. ENGELLEMEDİ AMA İŞTİRAK ETTİ"

Ümit TÜRK İstanbulDHA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Hrant Dink cinayeti soruşturması kapsamında, FETÖ lideri Fetullah Gülen, avukatlar Faruk Mercan, Halil İbrahim Koca, gazeteci Adem Yavuz, firari savcı Zekeri Öz ve kapatılan Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasını talep etti

"FETÖ SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNÜN AMACI DOĞRULTUSUNDA ENGELLEMEDİLER"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcısı Gökalp Kökçü tarafından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne gönderilen yazıda, "Hrant Dink cinayeti eylemini gerçekleştiren bir kısım kamu görevlisinin, eylemi başından sonuna kadar planlayıp icrasının yolunu açtıkları ve denetledikleri, cinayetin işlenmesine nezaret ettikleri, eylemi gerçekleştirecek potansiyel şüphelileri ve eylemi gerçekleştirenleri bildikleri halde, FETÖ silahlı terör örgütünün amacı doğrultusunda Hrant Dink'in öldürülmesini engellememişlerdir" denildi.

KUMPASLARIN HAZIRLIĞI BURADA YAPILDI

Yazıda ayrıca, Hrant Dink cinayeti öncesi FETÖ'nün amaçları doğrultusunda Emniyet Genel Müdürlğü İstihbarat Daire Başkanlığı'nda 2006 yılında C5 isimli illegal bir büro kurulduğu ve buradan örgütle bağlantılı olmayan kamu personelinin tasfiyesinin yapıldığı bu büronun 2012 yılına kadar da faaliyet gösterildiği kaydedildi. Yazıda,15 Temmuz darbe girişiminin önünü açmak için Ergenekon, Balyoz gibi kumpas soruşturmalarının hazırlıklarının da bu büroda yapıldığı belirtildi.

DİNK CİNAYETİNİN BYLOCK KULLANAN ŞÜPHELİLERİ

Yazıda, Hrant Dink cinayetinin kamu görevlileri ayağıyla ilgili soruşturmada adı geçen şüphelilerin çoğunda FETÖ'nün kriptou haberleşme programı Bylock'u kullandığının tespit edildiği de kaydedildi. Söz konusu şüphelilerin, Ramazan Akyürek, Serkan Şahin, Tamer Bülent Demirel, Ufuk Kaba, Volkan Altınbulak, Yılmaz Angın, Yunus Yazar, Murat Çtiner, Bülent Elaldı, Mehmet Altınel, Metin Canbay, Özcan Mumcu, Ömer Faruk Kartın, Osman Gülbel, Mesut Kılıçarslan, Mehmet Uçar, İzzet Akdağ, İbrahim Şevki Eldivan, İbrahim Pala, Hamdi Egbatan, Engin Akçiçek, Coşkun Çakar, Ali Poyraz ve Ali Çınar oldukları belirtildi.

OGÜN SAMAST'IN TÜRK BAYRAKLI GÖRÜNTÜSÜ ALGI OLUŞTURMAK İÇİNDİ

Yazıda Hrant Dink cinayetinin faili Ogün Samast'ın Samsun'da yakalandıktan sonra Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldüğü Smast'ın beyanına göre, burada eline zorla Türk bayrağı verilerek videosunun çekildiği belirtildi. Bu görüntülerin 10 dakika 20 saniye olduğu ancak Samsun İstihbarat'ın network üzerinden Ali Fuat Yılmazer'in başında bulunduğu C Şubeye 44 saniyelik kısmının gönderildiği belirtildi. Bu görüntülerin daha sonra kapatılan Zaman Gazetesi Müdürü Ekrem Dumanlı, Adem Yavuzarslan, Faruk Mercan ve Avukat Halil İbrahim Koca ile buluşan ve bu soruşturma kapsamında tutuklu bulunan gazeteci Ercan Gün'e haber yapılması için verildiği, ancak görüntülerin Samsun İl Jandarma Komutanlığı'nda çekildi algısı yaratılmak için Ercan Gün'ün Samsun'a gönderildiği belirtildi.

TUTUKLAMAYA YÖNELİK YAKALAMA KARARI TALEP EDİLDİ

Yazıda, bu görüntülerin Samsun İl Jandarma Komutanlığı'nda çekilmiş gibi yayınlanmasıyla Hrant Dink cinayeti arkasında ulusalcılar olduğu algısı yaratılarak Ergenekon operasyonlarının zeminin hazırlandığı ifade edildi. Ergenekon kumpas operasyonlarını yürüten savcının da Zekeriya Öz olduğuna dikkat çekildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne gönderilen yazıda, şüpheliler; Ekrem Dumanlı, Adem Yavuzarslan, Mehmet Faruk Mercan, Halil İbrahim Koca ve Zekeriya Öz'ün "Kasten öldürme" ve "Silahlı terör örgütü üyeliği" suçlarından, FETÖ lideri Fetullah Gülen hakkında ise ""Silahlı terör örgütü kurma" ve "Kasten öldürme" suçlarından tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılması talep edildi.



DHA