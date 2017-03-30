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Diyarbakır Haberi: Savcılık, Kemal Kurkut cinayeti şüphelisi polisin tutuklanması için itiraz etti

Savcılık, Kemal Kurkut cinayeti şüphelisi polisin tutuklanması için itiraz etti
13:0330 Mart 2017
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Savcılık, Kemal Kurkut cinayeti şüphelisi polisin tutuklanması için itiraz etti
Savcılık, Kemal Kurkut cinayeti şüphelisi polisin tutuklanması için itiraz etti

DİYARBAKIR'da, 21 Mart Nevruz kutlaması sırasında alana bıçakla girmeye çalışırken polislerin 'dur' ihtarına uymadığı gerekçesiyle polis tarafından ateş edilerek öldürülen üniversite öğrencisi Kemal Kurkut'un ölümüyle ilgili soruşturmada, savcılık serbest bırakılan polis memurunun tutuklanması için itirazda bulundu. Kurkut'un avukatları ise, olayla ilgili yayın yasağının kaldırılması için üst mahkemeye başvurdu.
Diyarbakır'da 21 Mart günü düzenlenen Nevruz kutlaması sırasında alana bıçakla girmeye kalkışan ve polislerin 'dur' ihtarına uymadığı belirtilen üniversite öğrencisi Kemal Kurkut'un öldürülmesi ile ilgili soruşturma devam ediyor. Soruşturma kapsamında tespit edilen 2 polisten biri savcılık sorgusundan sonra, diğeri ise tutuklanma talebi ile çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol ile serbest bırakılmıştı. Savcılık, adli kontrol ile serbest bırakılan polisin tutuklanması ve dosyaya gizlilik kararı konulması için talepte bulundu.
Kemal Kurkut ailesinin avukatları ise, dosyaya konulan yayın yasağının kaldırılması için üst mahkeme konumundaki Diyarbakır 3'üncü Sulh Ceza Hakimliği'ne itirazda bulundu.

DHA

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