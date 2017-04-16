Seçim torbaları, sandık görevlilerine dağıtıldı

'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişi öngören anayasa değişikliği referandumu için hazırlanan seçim torbaları, İzmir'de sandık görevlilerine teslim edildi.

İzmir Kültürpark içindeki 4 No'lu Hol'de hazırlanan seçim torbaları, saat 05.00 itibariyle sandık görevlilerine verilmeye başlandı. İçerisinde oy pusulası, zarf, sandık mührü, tercih mührü, tutanaklar gibi malzemeler olan seçim torbaları, 9 bin 32 sandık için hazırlandı.

3 milyon 101 bin 862 seçmenin sandığa gideceği İzmir'de, oy verme işlemenin sona ermesinin ardından torbalar yine aynı holde bulunan İl Seçim Kurulu'na teslim edilecek.

DHA