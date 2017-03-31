Seferden men edilen hacizli gemi, kıyıya sürüklendi

SAKARYA'nın Karasu İlçesi'nde hacizli olduğu için Sahilpark açıklarında demirli bulunan tarama gemisi, şiddetli dalgalarla birlikte sürüklenerek karaya oturdu.

Karasu İlçesi'nde üzerinde 6 ayrı haciz dosyası bulunduğu için 1 ay önce seferden men edilen tarama gemisi, demir attığı Sahilpark açıklarından dalgaların şiddetiyle kıyıya kadar sürüklendi. İzinsiz demirlediği belirtilen gemi, kıyıdaki dalgakıranlara çarparak durdu. Karasu Liman Başkanlığı, geminin sahibi olan şirketin haciz dosyalarını kaldırmak için çabaladığını ve borçlar kapandıktan sonra bulunduğu yerden alınacağını açıkladı.

DHA