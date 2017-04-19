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İstanbul Haberi: Şehir Tiyatroları: Bülent Kayabaş'ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz

Şehir Tiyatroları: Bülent Kayabaş'ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz

16:5119 Nisan 2017
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Şehir Tiyatroları: Bülent Kayabaş'ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz
Şehir Tiyatroları: Bülent Kayabaş'ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz

İSTANBUL  Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nca yapılan açıklamada, 'Türk Tiyatrosu ve Sineması'nın önemli ismi Bülent Kayabaş'ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz' denildi.

1945 senesinde Eskişehir'de dünyaya gelen Bülent Kayabaş, 16 yaşında belediye tiyatrosuna girerek oyunculuğa ilk adımını attı. 1970 yılında Semih Evin'in yazıp yönettiği “Kara Leke” filmiyle profesyonel oyunculuğa başladı. Kısa zamanda birçok filmi kariyerine sığdırmayı başararak 70'li yıllara damgasını vurdu. Oynadığı Oyunlar: Tak Tak Takıntı, Sağlık Olsun, Buzlar Çözülmeden(Bir Kış Öyküsü), Çılgınlar Kulübü.

Sanatçının cenazesi, 21 Nisan 2017 Cuma günü saat 10.30'da Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde yapılacak törenin ardından, Teşvikiye Camii'nde kılınacak Cuma namazına müteakip Feriköy Mezarlığı'na defnedilecek.

 

 

DHA

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