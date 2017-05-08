Şehir Tiyatrosu kapatılınca, 27 yıllık oyuncu köfteci oldu

DİYARBAKIR'da, Şehir Tiyatrosu kapatılınca işsiz kalan 27 yıllık tiyatro oyuncusu Vural Tantekin köfteci oldu.

İçişleri Bakanlığı'nın Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne atadığı kayyum, oyuncuların sözleşmelerini yenilemedi ve 1990 yılından bu yana faaliyet yürüten Şehir Tiyatrosu'nu kapattı. Bir çok tiyatro oyunu ve dizelerde rol alan sanatçı Vural Tantekin işsiz kalınca, ailesini geçindirmek için köfteciliğe başladı. Belediyenin tiyatroyu kapatmasından sonra, bazı oyuncu arkadaşlarının kurulan özel tiyatroya geçtiğini belirten Tantekin, '1990'da kurulan ve Türkiye Cumhuriyeti tarihinin 2'nci kadrolu şehir tiyatrosu kapandı. Biz de işsiz kaldık. Tabi yaşamımızı idame etmek isteyince sanat biraz geride kalıyor. Çocuklara bakmak, faturaları ve kiraları ödemek zorundasın. Köfteci açtım. Bu da bir sanat. Yani yemek de sanat' dedi. Tantekin'in işyerinin duvarlarını oyunlarda ve dizilerde birlikte rol aldığı ünlü oyuncular ile çektirdiği larla süsledi.

KAYYUM BELEDİYE BAŞKANI 27 YILLIK TİYATROYU KAPATTI

Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak ve eş başkan Fırat Anlı'nın 25 Ekim'de gözaltına alınıp tutuklanmalarından sonra İçişleri Bakanlığınca Belediye'ye atanan kayyum, 1990 yılından beri faaliyet yürüten Şehir Tiyatrosu'nu kapattı. Görev alan 31 tiyatro oyuncusunu da sözleşmelerini yenilenmeyerek işten çakardı. Oyuncuların işten çıkarılması ve tiyatronun kapanmasından sonra bir kısım oyuncular özel kurulan 'Amed Şehir Tiyatrosu'na geçti, bazıları ise işsiz kaldı. İşsiz kalan tiyatro oyuncularından biri de ulusal kanallarda bir dönem yayınlanıp reiiting rekorları kıran dizelerde de oynayan Vuran Tantekin oldu. Diyarbakır Büyükşehir Tiyatrosunda 27 yıl oyunculuk yapan ve Haldun Dormen'in yönettiği oyunlarda oynayan, Mahsun Kırmızıgül, Beren Saat, Behram Şimşek, Mehmet Akif Alakurt, Siren Ertun, Cansu Dere, İlyas Salman ve Menderes Samancılar gibi ünlü oyuncularla Berivan, Sıla, Aşka Sürgün ve bir çok sinema filminde oynayan Tantekin, tiyatronun kapanması ile Diyarbakır'da, 'Goşto' (Etçi) adlı bir köfteci dükanı açtı.

'ÇOCUKTLARA BAKMAK, FATURALARI ÖDEMEK ZORUNDASIN''

Köfteci dükanında güveç, kuru fasulye, çifköfte gibi yiyecekler satan Vural Tantekin, 27 yıl Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nde, 2 yıl da özel tiyatrolarda oyunculuk yaptığını belirterek şunları anlattı:

'Şimdi ise köftecilik yapıyorum. 1990'da kurulan Türkiye Cumhuriyeti tarihinin 2'inci kadrolu şehir tiyatrosu kapandı. Birçok arkadaşım Amed şehir tiyatrosu adı altında tiyatro yapıyor. Tabi yaşamımızı idame etmek isteyince sanat biraz geride kalıyor. Çocuklara bakmak, faturaları ve kiraları ödemek zorundasın. Ondan ötürü böyle bir şeye yeltendik. Bu da bir sanat. Yani yemek de sanat.'

İŞYERİNDE ETKİNLİKLER DE PLANLIYOR

İşyerinde haftanın bir günü şiir dinletisi ve Dengbej gibi etkinlikler düşündüğünü kaydeden Tantekin, 'Umarım başarılı oluruz. Şuan mecburiyetten yapıyoruz. Açılırsa dönerim. Ama bu şartlarda tiyatronun yeniden açılacağına ihtimal vermiyorum' diye konuştu.

Vural Tantekin'in açtığı köfteci dükanının duvarını ise, bugüne kadar oynadığı tiyatro oyunları ve televizyon dizilerinde çektirdiği süslüyor.

DHA