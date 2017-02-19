Şehit aileleri ve gaziler, Suriyeliler'e üniversite kontenjanına karşı

TÜRKİYE Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz, Suriyeliler’in üniversitelerde boş kontenjanlara yerleştirileceği yönünde yapılan açıklamalara tepki gösterdi. Yavuz, "Suriye ateş içindeyken ve onlar orada ülkelerini savunması gerekirken, onlarla aynı yaşlardaki askerlerimiz, polislerimiz şehit olurken, orada ülkesinin savunmasını bırakıp, ülkemize gelen insanlara üniversitelerde yer açılmasına karşıyız. Bizim gençlerimiz yarış atı gibi yarıştırılıyor" dedi.

Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) şehit yakınlarına 'özel öğrenci' statüsü getirdi. Alınan karara göre, şehit eşleri ve çocukları, üniversitelere kayıtlı olmaları durumunda talebe göre istedikleri üniversitede okuyabilecek. YÖK’ün aldığı bu yöndeki karara destek veren Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz, şöyle dedi:

"YÖK’ün aldığı karardan memnunuz. Şehit çocuklarımız sadece şehidimizin yakınlarının çocukları değil, devletimizin, milletimizin çocuğu. Şehit çocuklarımıza sahip çıkılmasını devamlı talep ediyorduk. Şehit ve gazi çocuklarının üniversitelerden sınavsız olarak faydalanmalarını ve istedikleri üniversitelerde okumalarını istiyorduk. Ama burada şehit çocuklarımız için karar çıktı. Şehit çocuklarımızın istedikleri üniversitede ücretsiz olarak okumasından çok memnunuz. YÖK yönetim kuruluna teşekkür ediyoruz. Bu çocuklarımıza sahip çıkılmasını istiyoruz."

Gazi çocuklarının da bu haktan yararlanmasını istediklerini ifade eden Yavuz, "Bu kararın yanına Gazi çocuklarının da eklenmesini istiyoruz. Çünkü gazilerimiz de bu vatan için bedel ödediler. Gazilerimize de sahip çıkılmasını istiyoruz" dedi.

"SURİYELİLER'&E DE BU İMKANIN TANINMASINA KARŞIYIZ"

Suriyeliler'in üniversitelerde boş kalan kontenjanlara yerleştirilecekleri yönünde de çalışma yapıldığını duyduklarını belirten Yavuz, buna karşı olduklarını söyledi. Yavuz, şunları söyledi:

"Suriyeliler'e de üniversitelerde boş kalan kontenjanlardan faydalanmaları yönünde YÖK’te bir şey çıkmış. şehit aileleri ve gaziler ve aynı zamanda vatandaş olarak bu konuya karşı olduğumuzu beyan ediyoruz. milyonlarca insanımız, çocuklarımız yarış atı gibi üniversiteye girmek için istedikleri üniversite okumak için çaba, emek harcarken, çocuklarımızın giremediği, gidemediği üniversitelerde ücretsiz olarak Suriyelilerin okutulmasına karşıyız. Buna gönlümüz razı değil. Öncelikle kendi vatandaşımıza sahip çıkmalıyız. Emek harcamadan, emeksiz iş olmuyor. Bunlara dikkat edilmelidir. Ülkemizin hassasiyetleri dikkate alınmalıdır. Kendi çocuklarımıza sahip çıkmalıyız. Herkes emek harcayacak. Zaten ekonomik olarak 4 milyona yakın Suriyeli var ve devletimiz destek veriyor. Bizim öğrencilerimize verilmesi gereken hakların Suriyelilere verilmesine gönlüm razı değil. Herkes emek harcayacak. Suriye ateş içindeyken orada ülkesini savunması gerekirken ve bunun yanında bizim aynı yaşlardaki polisimiz, askerimiz şehit olurken, orada ülkelerinin savunmasını bırakıp, ülkemize gelen insanlara üniversitelerde yer açılmasına karşıyız."

DHA