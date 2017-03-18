Şehit annesi: Benim oğlum da bu yıl albay olacaktı

ANKARA’nın Kahramankazan ilçesinde, 18 Mart Çanakkale ve Şehitleri Anma günü töreni düzenlendi. Törende, binbaşı oğlu Çukurca’da 2011 yılında şehit düşen İnayet Başayar, Garnizon Komutanı Albay Ahmet İlbaş’ı görünce, "Oğlum şehit düşmeseydi bu yıl sizin gibi albay rütbesi takacaktı" diyerek gözyaşı döktü.

Törende, Milli Egemenlik Parkı'nda bulunan Atatürk büstüne çelenk konulması ve saygı duruşuyla başladı ve ardından Kahramankazan Şehitliği'ne geçilerek Kuran-ı Kerim okundu.

İlçe Kaymakamı Engin Aksakal, Belediye Başkanı Lokman Ertürk, Garnizon Komutanı Albay Ahmet İlbaş, şehit yakınları, gaziler, daire amirleri, ve vatandaşlar şehitlerin mezarlarına karanfiller bırakılıp dualar etti. Gözyaşlarına hakim olamayan şehit yakınlarını protokol üyeleri ve gaziler teselli etti.

BENİM OĞLUM DA ALBAY OLACAKTI

17 Ağustos 2011 yılında Hakkari Çukurca’da teröristlerin daha önceden döşedikleri mayını uzaktan kumandayla patlatması sonucu şehit düşen Binbaşı Yavuz Başayar’ın annesi İnayet Başayar, Garnizon Komutanı Albay Ahmet İlbaş’ı görünce “Oğlum şehit düşmeseydi bu yıl sizin gibi albay rütbesi takacaktı” diye gözyaşı döktü. Şehit annesi İnayet Başayar'ı Kaymakam Aksakal ve Albay İlbaş teselli etti.

Şehit babası olmaktan gurur duyduğunu belirten baba İsmail Başayar, “Rabbime sonsuz şükürler olsun ki bu memlekete hayırlı bir evlat yetiştirmişiz. Nereye gidersem gideyim bir ismi var. Manisa Kırkağaç’a acemi birliğine oğlumun adı verilmiş ve heykeli dikilmiş. Ben buna tatlı acı derim” dedi. Oğlunun şehit düştüğü yeri görmeye gittiğini söyleyen baba Başayar, orada yaşadığı bir anısını da anlattı. Baba Başayar, oğlunun şehit düştüğü yerin yakınında iki rekat namaz kıldığını, bir ay sonra da kepçeyle orada tekrar mayın döşemek isteyen 3 PKK'lı teröristin mayının ellerinde patlamasıyla öldüğünü söyledi.

DHA