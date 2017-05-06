Şehit annesi, ruhsatsız evinin yıkılmasına tepki gösterdi

SAMSUN'un 19 Mayıs İlçesi Yörükler mevkinde bulunan şehit annesi 63 yaşındaki Saadet Var'a ait bina, rusatsız olduğu gerekçesiyle Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yıkıldı. Saadet Var, evinin yıkılmasına tepki göstererek, 'Evim yıkılmadan önce yetkililer bana yer gösterileceğini söyledi. Ancak evim yıkıldı ortada kimse yok. Bir şehit annesi olarak isyanım buna' dedi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs İlçesi Yörükler mevkiinde ruhsatsız yapıları tek tek yıkıyor. Bugüne kadar yaklaşık 200 binanın yıkıldığı bölgede, ekiplerin kaçak yapılara yönelik işlemleri sürüyor. Zaman zaman tartışmalara ve gerginliklere neden olan yıkımlardan biri de dün Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimler Derneği Bafra Şubesi Başkanı ve şehit annesi olan Saadet Var'ın evinde gerçekleşti. Yörükler mevkii Geleriç Mahallesi Hızır Sokak'ta bulunan şehit annesi Saadet Var'a 2 katlı evi kaçak olduğu gerekçesi ile Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yıkıldı.

Evinin yıkılmasına tepki gösterer şehit annesi Saadet Var, 'Oğlum 1998 yılında Van'ın Çatak İlçesi'nde PKK terör örgütü tarafından çatışmada şehit edildi. Bafra İlçesi'nde yaşıyorum. Ancak Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nin bulunduğu 19 Mayıs İlçesi Yörükler mevkiinde de evim var. Zamanında bütün köyün tapusu olmadığı halde bize yer sattılar, ev yaptık. Ben çocuklarımı orada yetiştirdim. Devlet elektriğimizi verdi, suyumuzu verdi. İki oğlumu birden buradan askere gönderdim. Bir oğlum şehit oldu. Bu yıkım kararı çıktığında ben yetkililerle görüştüm. Bize yer gösterileceği söylendi. Dün evim yıkıldı. Hiçbir yetkiliye ulaşamadım. Ben bir şehit annesi olarak bu şehirde bana bir yer gösterilemiyorsa diyecek bir şey bulamıyorum. Bu vatan için bu toprak için evladım şehit oldu. Bir şehit annesini sığdıramadılar bir tarafa. Ben onun için isyan ediyorum. Benim çocuğumun kemikleri sızlıyor şuanda. Ben oraya emek verdim. Benim gözyaşlarımı nasıl dindirecekler” dedi.

DHA