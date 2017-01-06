Şehit Astsubay Halit Gençer, Haymana'da toprağa verildi

ÇORUM'da, Laçin İlçe Jandarma Komutanlığı'na ait askeri aracın, yolcu minibüsü ile çarpışması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan, kaldırıldığı hastanede şehit olan 24 yaşındaki Astsubay Çavuş Halit Gençer'in cenazesi, memleketi Ankara'nın Haymana İlçesinde göz yaşları arasında toprağa verildi.

Kaza dün, Çorum- Laçin karayolunun ilk kilometresinde buzlanma nedeniyle askeri aracın minibüsle çarpışması sonucu meydana geldi. Kaza sonrası her iki araç akaryakıt istasyonunun tabelasına çarparak durabilirken, Uzman Jandarma Çavuş Bilal Ekinci olay yerinde şehit oldu. Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan Astsubay Gençer de doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Çorum'dan getirilen ve 3'ü kız 7 kardeşin en küçüğü olan şehit Astsubay Halit Gençer'in cenazesi önce Yenice Mahallesi'ndeki evinin önüne getirilip, helallik alındı. Bu sırada şehidin annesi Kadriye Gençer, oğlunun tabutunun başında göz yaşı döküp fenalaşırken, sağlık ekipleri tarafından evine götürüldü. Şehidin yaşlı babası Hasan Gençer ise oğlunun tabutunun başına gelemedi. Şehidin cenazesi daha sonra Haymana'nın Yenice Mahallesi'ndeki Yenice Camisi'ne getirildi.

Şehidin cenaze törenine Ankara Vali Yardımcısı Ali Sözen, Haymana Kaymakamı Hüseyin Göktürk, Belediye Başkanı Özdemir Turgut, askeri yetkililer, şehidin kardeşleri ile çok sayıda kişi katıldı. Şehidin cenazesi, cuma namazı sonrası kılınan cenaze namazından sonra askerlerin omuzlarında cenaze aracına konulup, Yenice Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

DHA