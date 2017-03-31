Şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in annesi toprağa verildi

15 Temmuz darbe girişiminin kaderini değiştiren kahramanlardan şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in dün kalp krizi sonucu vefat eden annesi 69 yaşındaki Fadimana Halisdemir, düzenlenen törenle oğlunun yakınına defnedildi.

Kalp krizi geçirerek kaldırıldığı hastanede vefat eden 7 çocuk annesi Fadimana Halisdemir için bugün cuma namazı sonrası Bor İlçesi'ne bağlı Çukurkuyu Kasabası'nda tören düzenlendi. Hamzalı Camisi önündeki törene Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, Niğde Valisi Ertan Peynircioğlu, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin, CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, Ak Parti Niğde milletvekilleri Erdoğan Özgen, Alpaslan Kavaklıoğlu, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, İl Jandarma Komutanı Albay İdris Tataroğlu ve 3 bin kişi katıldı. Astsubay oğlu Ömer Halisdemir'in şehit olmasından sonra eşi Fadimana Halisdemir'i de yitiren Hasan Hüseyin Halisdemir ve çocukları taziyeleri kabul etti.

Türk bayraklarının açıldığı cenaze töreninde kılınan namazının ardından Fadimana Halisdemir'in cenazesi omuzlara alınarak 500 metre uzaklıktaki Çukurkuyu Mezarlığı'na götürüldü. Üzerine 15 Temmuz kahramanı oğlu Ömer Halisdemir'in ı da bırakılan Fadimana Halisdemir'in cenazesi şehit oğlunun kabrine 10 metre uzaklıkta açılan mezarda toprağa verildi.

DHA