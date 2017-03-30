Şehit Astsubay Ömer Halisdemir’in annesi vefat etti

15 Temmuz şehitlerinden Astsubay Ömer Halisdemir’in annesi 69 yaşındaki Fadimana Halisdemir, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

15 Temmuz gecesi Ankara'daki Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda darbeci general Semih Terzi'yi vurduktan sonra şehit olan, ancak gösterdiği kahramanlıkla darbe girişiminin seyrini değiştiren Astsubay Ömer Halisdemir’in annesi Fadimeana Halisdemir, Niğde'deki evinde akşam saatlerinde rahatsızlandı. Ambulansla oğlunun ismini taşıyan Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Fadimeana Halisdemir'in kalp krizi geçirdiği belirlendi. Tedaviye alınan Fadimeana Halisdemir, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Olayın ardından hastaneye giden Niğde Valisi Ertan Peynircioğlu ile Ak Parti Niğde Milletvekili Alpaslan Kavaklıoğlu, Halisdemir'in eşi Hasan Hüseyin Halisdemir ile oğulları Doğan ve Soner Halisdemir'e başsağlığı diledi.

DHA