Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Niğde Haberi: Şehit Astsubay Ömer Halisdemir’in annesi vefat etti (2)

Şehit Astsubay Ömer Halisdemir’in annesi vefat etti (2)
23:5630 Mart 2017
Son Dakika Haberi
Şehit Astsubay Ömer Halisdemir’in annesi vefat etti (2)
Şehit Astsubay Ömer Halisdemir’in annesi vefat etti (2)

CENAZESİ ÇUKURKUYU KASABASI'NDA TOPRAĞA VERİLECEK
Niğde Valisi Ertan Peynircioğlu, başsağlığı ziyaretinin ardından hastanenin acil servisi önünde gazetecilere açıklama yaptı. Vali Peynircioğlu, ‘‘Kahraman şehidimiz Ömer Halisdemir’in annesi Fadimeana Halisdemir, kalbi durmuş durumda ambulansla acil servisimize getirildi. Buraya intikal ettiğinde doktorlar kalbinin durduğunu bildirdi. 1 saatten fazla kalp masajı yapıldı ancak kurtarılamadı, vefat etti. Allah rahmet eylesin. Cenazesi Cuma namazı sonrası, Çukurkuyu Beldesi'nde toprağa vereceğiz’’ dedi.
Fadimana Halisdemir’in şehit astsubay Ömer Halisdemir ile birlikte 3'ü erkek, 4 çocuk annesi olduğu bildirildi.

DHA

İstanbul Yerine İzmir’i Seçenleri Haklı Çıkaran Sebepler
Keşfet

İstanbul Yerine İzmir’i Seçenleri Haklı Çıkaran Sebepler

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet Whatsapp
Yorumlar