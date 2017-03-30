Şehit Astsubay Ömer Halisdemir’in annesi vefat etti (2)

CENAZESİ ÇUKURKUYU KASABASI'NDA TOPRAĞA VERİLECEK

Niğde Valisi Ertan Peynircioğlu, başsağlığı ziyaretinin ardından hastanenin acil servisi önünde gazetecilere açıklama yaptı. Vali Peynircioğlu, ‘‘Kahraman şehidimiz Ömer Halisdemir’in annesi Fadimeana Halisdemir, kalbi durmuş durumda ambulansla acil servisimize getirildi. Buraya intikal ettiğinde doktorlar kalbinin durduğunu bildirdi. 1 saatten fazla kalp masajı yapıldı ancak kurtarılamadı, vefat etti. Allah rahmet eylesin. Cenazesi Cuma namazı sonrası, Çukurkuyu Beldesi'nde toprağa vereceğiz’’ dedi.

Fadimana Halisdemir’in şehit astsubay Ömer Halisdemir ile birlikte 3'ü erkek, 4 çocuk annesi olduğu bildirildi.

DHA