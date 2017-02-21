Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Niğde Haberi: Şehit Astsubay Ömer Halisdemir’in heykeli dikildi

Şehit Astsubay Ömer Halisdemir’in heykeli dikildi
13:3721 Şubat 2017
Son Dakika Haberi
Şehit Astsubay Ömer Halisdemir’in heykeli dikildi
Şehit Astsubay Ömer Halisdemir’in heykeli dikildi

15 TEMMUZ darbe girişimi sırasında, darbeci Tuğgeneral Semih Terzi'yi öldürdükten sonra şehit edilen Astsubay Ömer Halisdemir'in, memleketi Niğde'de heykeli dikildi.
Niğde Belediyesi tarafından yaptırılan heykel, şehidin adını taşıyan Ömer Halisdemir Meydanı'nda dikildi. 2 ayda tamamlanan heykel, yıldız motifi üzerine yerleştirildi. Boyu 6 metre olan heykelin arkasında yer alan hilalde ise 'Tek Millet, Tek Bayrak, Tek Vatan, Tek Devlet' yazıyor. Vinç yardımı ile bulunduğu yere dikilen heykele, Niğdeliler büyük ilgi gösterdi.

DHA

Ev alacakların mutlaka dikkat etmesi gereken 6 müthiş detay
Keşfet

Ev alacakların mutlaka dikkat etmesi gereken 6 müthiş detay

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet Whatsapp
Yorumlar